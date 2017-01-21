རེས་གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༡༧།༠༡།༢༡

ཉན་པ།: Listen
- ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བུད་མེད་ཚོང་པར་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གཏོང་པའི་ནུས་པའི་སྐོར་བཀའ་བསྩལ་མཛད་པ།
- རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་རྒྱ་གཞུང་ནས་བོད་ནང་ཉེན་ཚབས་ཅན་གྱི་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་བཞིན་པར་སྟངས་འཛིན་གནང་དགོས།
- གོ་ལའི་ཚ་དྲོད་འཕར་བཞིན་པར་བརྟེན་གངས་གཟིག་རྣམས་རྩ་མེད་དུ་འགྲོ་སྲིད་པ་བརྗོད་འདུག
- ཅེཀ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཚོགས་གཞོན་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་བོད་དོན་སྙན་གསེང་།
- ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གསར་པར་འཚམས་འདྲི་གནང་པ།
- དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྟེན་འབྲེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཆོས་བསྩལ་བ།
Saturday 21/01/2017
- Dalai Lama interacts with hundreds of FICCI ladies in Delhi
- India should rein in China’s dangerous antics in Tibet: Brahma Chellaney
- Representative Ngodup Dorjee meets Vice-President of Czech Republic Senate
- Leopards’ moving into snow leopard territory on Tibetan plateau as climate warms
- FEATURE: Dalai Lama’s teaching on ‘Tendrel Toepa’
ཀློག་གྲངས། ༦