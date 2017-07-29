རེས་གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༡༧།༠༧།༢༩

ཉན་པ།: Listen
- ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བླ་མ་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ཞིག་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་ལམ་སྟོན་བསྩལ་འདུག
- རྒྱ་གཞུང་གི་མི་སྣས་ཚོུད་གཉིས་རིང་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཀྱང་Bostwana སྲིད་འཛིན་གྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཆིབས་སྒྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ལ་འགྱུར་བ་མེད་པ་གསུངས་འདུག
- རྒྱ་ནག་ནང་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞོ་པོ་ལགས་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོག་མུ་མཐུད་བཀག་སྡོམ་བྱེད་བཞིན་པ་ཐེར་སྟོན།
- དགའ་ལྡན་བྱང་རྩེ་གྲྭ་ཚང་དུ་གཞུང་ཆེན་ཀ་པོད་ལྔའི་བགྲོ་གླེང་ཆེན་མོ་ལེགས་གྲུབ།
- ཇཱ་མུ་ཀཤ་མཱིར་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་མཆོག་གི་སློབ་སྟོན་པས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཇལ་ཁར་བཅར་ནས་ལམ་སྟོན་ཞུས་འདུག
- བཞུགས་སྒར་སྐོར་ལམ་དུ་བོད་མི་ཞིག་གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་ནས་འདས་གྲོངས་སུ་འགྱུར་འདུག
Saturday 29/07/2017
- Dalai Lama speaks on ethics of a spiritual guru as he continues religious teaching in Ladakh
- Amitabh Mattoo, JK Chief Minister advisor calls on Dalai Lama
- Khama unmoved after two-hour plea by Chinese officials over Dalai Lama visit
- Censorship of ‘Time’ magazine in China sparks outrage and ridicule on the web
- A Tibetan self immolates in Dharamsala, details unclear
ཀློག་གྲངས། ༢