རེས་གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༡༧།༡༡།༠༡

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- རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་དུ་དཔེ་དེབ་ཞུ་སྒྲིག་དང་གནའ་དེང་དཀར་ཆག་རིག་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཟབ་སྦྱོང་དབུ་འཛུགས།
- ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཞུགས་སྒར་དུ་ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཆོས་འབྲེལ་བསྐྱང་གཏན་འཁེལ་བ།
- སྨན་རྩིས་ཁང་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ངོ་ཧྲིལ་པོ་ ༡༠༡ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི།
- སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཨ་སམ་མངའ་སྡེའི་གྲོང་ཁྱེར་གྷོ་ཝ་ཊིར་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་རྒྱུ།
- རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བོད་མི་སྐུ་ཚབ་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གནད་དོན་གླེང་གལ་ཡིན་པ་གསུངས་སོང་།
Wednesday 01/11/2017
- Dalai Lama to teach on Three Principal Paths at main temple, Dharamsala
- Text Editing and Cataloguing Knowledge workshop begins at Gyuto Monastery
- Sikyong leaves on Guwahati visit
- Men Tsee Khang celebrates 101 founding anniversary
- Tibetan representation a must at UN climate change summits