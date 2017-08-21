རེས་གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༡༧།༠༨།༢༡

ཉན་པ།: Listen
- འཁོན་གདུང་ཨ་བི་ཀྲྀ་ཏ་བཛྲ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ས་རཱ་བོད་རིག་པའི་བགྲོ་གླེང་ཐེངས་བཅུ་གཅིག་པ་དབུ་འཛུགས་བསྐྱངས་པ།
- སྦེང་ལོར་དུ་ལྷོ་ཕྱོགས་བོད་མིའི་འཕྲོད་བསྟེན་མཐུན་ཚོགས་གསར་འཛུགས།
- བོད་པའི་མི་རབས་གསར་པའི་སྤུད་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་ཡིན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་།
- ཐེའི་པེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་རྩེད་འགྲན་ཐོག་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་ལས་འགུལ་སྤེལ་འདུག
- བྱེས་ཀྱི་གདན་ས་འབྲས་སྤུངས་སུ་འབྲས་སྤུངས་ཞོ་སྟོན་ཐེངས་དང་པོ་ཚོགས་འདུག
- དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན། འོད་སྲུངས་དང་ཡུམ་བརྟན་སྐོར།
Monday 21/08/2017
- Avikrita Rinpoche opens Tibet studies conference at Sarah College
- Activists highlight Tibet’s plight at 29th Summer Universiade 2017
- Health Kalon launches South Tibetan Health Association
- Adolescent Health workshop begins at Dharamsala
- HISTORY FEATURE: Sons of Lang Dharma, the last king of Tibet