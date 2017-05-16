རེས་གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༡༧།༠༥།༡༦

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- ༸གོང་ས་མཆོག་སྦེང་ལོར་གྲོང་ཁྱེར་ནང་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱང་གཏན་འཁེལ་འདུག
- སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་བོད་མི་རང་སྲེག་པའི་བདེ་སྡུག་ལ་ཉན་འཇོག་དགོས་པ་གསུངས་འདུག
- བྷོཊ་སོ་ཝ་ནའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་པས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནི་ཚོར་རྣོ་བའི་གནད་དོན་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག
- བལ་ཡུལ་དང་རྒྱ་གར་དབར་ལ་ཨ་སྒོར་ཐེར་འབུམ་བརྒྱད་ཅན་གྱི་ལྕམ་ལམ་འཛུགས་གཏན་འཁེལ་འདུག
- འབྲས་ལྗོངས་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་སློབ་གྲྭ་འཛུགས་གཏན་རྒྱུ་རེད་འདུག
- བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་འཛུགས་མ་བཅུག་རྐྱེན་ལས་འགུལ་གཞན་ཞིག་འགོ་འཛུགས་གནང་འདུག
- གླ་གཞས་ལེ་ཚན། བརྩི་དུང་གཞས་ Madhumozhi
Tuesday 15/05/2017
- Dalai Lama to grace 126th birth anniversary celebration of Dr. Ambedkar in Bangalore
- Turning deaf ear to Tibet immolations, an irreparable crime: TPiE
- Dalai Lama a complicated issue says Botswana Chinese Ambassador
- $8 Billion cross-border rail link to be built between China and Nepal
- Sikkim to get its first ever ‘Sowa Rigpa’ College
- UMass Amherst bans Tibet Flag, student gets back with #TibetFlagChallenge
- MUSIC FEATURE: Newly released Malayalam song ‘Madhumozhi’ featuring Tibetan girl
ཀློག་གྲངས། ༨