རེས་གཟའ་པ་སངས། ༢༠༡༧།༠༢།༡༠

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- ༧གོང་ས་མཆོག་གིས་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་མགོ་སྟོད་འདིར་བེུད་ཚོས་བྱམས་བརྩེའི་གོང་འཕེལ་ཐད་འགན་ཁུར་ཆེ་ཙམ་བཞེས་གལ་ཡིན་པ་བཀའ་བསྩལ་འདུག
- ལཤ་ ཚོགས་འདུའི་ཐོག་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ལམ་ནས་རྒྱ་གཞུང་གི་བྱ་སྤྱོད་ལ་འགོག་རྒོལ་གནང་པ།
- ཡོ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་སུ་རྒྱ་གཞུང་གི་འཇིགས་སྐུལ་རིང་ལུགས་ལ་གདོང་ལེན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཐོག་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་ཚོགས་འདུག
- བྲག་འགོ་ས་གནས་ཀྱི་མེ་སྐྱོན་འོག་སེམས་ཅན་མང་པོའི་ཚེ་སྲོག་ཤོར་འདུག
- གསོ་རིག་ལས་སྨན་བཅོས་བརྟག་ཐབས་རིག་པའི་ཐོག་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་བཞིན་པ།
Friday 10/02/2017
- Dalai Lama addresses National Women’s Parliament, says women should take more responsibility to make this century peaceful
- Tibet activists speak on creative resistance in Tibet at Lush Summit
- Conference on Chinese counter-terrorism policy held in European Parliament
- Fire in Drago kills hundreds of livestock
- National Seminar on Diagnosis begins in Varanasi
ཀློག་གྲངས། ༡༨